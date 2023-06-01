КХЛ назвала хоккеистов с самым сильным броском в сезоне-2022/2023

Континентальная хоккейная лига на своём сайте назвала имена хоккеистов с самым сильным броском в сезоне-2022/2023.
«Звание автора самого сильного броска сезона-2022/2023 досталось Теэму Пулккинену из «Трактора» — 169 километров в час. У Дмитрия Овчинникова («Сибирь») получилось на 1,1 км/ч медленнее. А вот среди защитников конкуренция получилась более плотная — Александра Никишина и Максима Гончарова разделила лишь одна десятая», — сказано в сообщении.
Сильнейший бросок среди нападающих (км/ч):
1. Теэму Пулккинен («Трактор») — 169,0.
2. Дмитрий Овчинников («Сибирь») — 167,9.
3. Андрей Светлаков (ЦСКА) — 167,3.
Сильнейший бросок среди защитников (км/ч):
1. Александр Никишин (СКА) — 167,9.
2. Максим Гончаров («Нефтехимик») — 167,8.
3. Евгений Лисовец («Адмирал») — 165,7.
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