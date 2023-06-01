Нападающий Владислав Михайлов продлил контракт с московским «Динамо»

Нападающий Владислав Михайлов продлил соглашение с московским «Динамо» до 2024 года, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новый контракт носит двусторонний характер.
Владислав Михайлов — воспитанник московского хоккея. Выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышёва. Профессиональную карьеру начал в молодёжной команде бело-голубых в 2016 году. В сезоне-2018/2019 дебютировал за команду «Буран» в ВХЛ и основную команду «Динамо» в КХЛ. Привлекался к игре за юниорскую и молодёжную сборные России. Был участником Юниорского чемпионата мира — 2018. Всего на счету Владислава Михайлова в КХЛ 104 матча и 11 (4+7) очков при показателе полезности «-4».
Напомним, московский клуб в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина в первом раунде уступил «Торпедо» со счётом 2-4 в серии.
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