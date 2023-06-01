Защитник Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в Россию
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Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России.
«Есть возможность вернуться в Россию? Хотелось бы ещё поиграть в НХЛ, чувствую, что и тут могу принести пользу.
Мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождёмся открытия трансферного рынка», — приводит слова Орлова «Известия».
Напомним, по ходу прошлого сезона перед дедлайном Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон». В составе «Брюинз» он набрал 17 (4+13) очков за 23 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и отдал восемь результативных передач за семь матчей плей-офф. «Бостон» уступил «Флориде» в первом раунде плей-офф в семи матчах.
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