Daily Faceoff: «Вегас» впервые в плей-офф столкнётся с таким сильным вратарём

Журналист Майк Маккенна в статье на сайте Daily Faceoff рассказал об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вот что заставляет меня оптимистично смотреть на Бобровского: «Вегасу» ещё предстоит столкнуться с таким сильным вратарём в розыгрыше Кубка Стэнли. Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер не реализовал свой потенциал. И тандем «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер и Джек Кэмпбелл не создавал особых препятствий. Даже вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк выглядел жалким на фоне «Вегаса».

Бобровский был на кураже после победы над «Бостон Брюинз» в первом раунде, и трудно представить, что его игра резко упадёт. Он очень хорошо читает броски и отлично играет в трафике перед воротами.

И если вы послушаете Бобровского на его послематчевых пресс-конференциях, то он невероятно сосредоточен. И я думаю, что он стремился доказать, что многие люди ошибались в нём», — сказано в статье.