Быков — о «Красной машине»: название «Ледовая дружина» мне больше нравится

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков рассказал о своём дебюте за сборную СССР и про название той команды.

«Помню свой дебют за сборную? Да, конечно. Это был товарищеский матч в рамках турнира «Руде Право». Мы с Мишей Васильевым, моим дружком, поехали. Сначала Тихонов нас взял в лагерь сборной, а потом на игры в Чехословакию. В первой же встрече мне удалось отличиться, а потом и Миша забил с моего паса. То есть сразу отметились.

Прекрасное начало в «Красной машине»? Надо сказать, что название сборной — «Красная машина» — мы дали не сами, а канадцы ещё в 1960-х годах при Тарасове. Недавно прочитал интервью нашего ветерана Станислава Петухова. Название, которое он вспомнил, — «Ледовая дружина», мне больше нравится. Оно более присуще нашей русской душе. А они нас воспринимали как какой-то агрегат, который ломал всё, где проходил. Большой робот, сметающий преграды на своём пути», — приводит слова Быкова «Спорт уик-энд».

Ранее Быков прокомментировал завоевание бронзовых медалей национальной командой Латвии на чемпионате мира — 2023.