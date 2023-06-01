Кайл Дубас назначен президентом по хоккейным операциям «Питтсбурга»

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» объявила о назначении Кайла Дубаса президентом отдела хоккейных операций клуба. Дубас стал всего лишь вторым человеком, занимающим эту должность в истории команды.
37-летний Дубас будет курировать все аспекты хоккейного операционного отдела, включая разработку стратегического видения и философии «Питтсубрга».
Напомним, Кайл последние пять сезонов работал в качестве генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс».
Дубас установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 и 200 побед в регулярном сезоне. Для достижения исторических побед ему потребовалось 176 и 376 игр соответственно.
Напомним, ранее президентом по хоккейным операциям был Брайан Бурк, которого уволили в конце регулярного сезона-2022/2023 после того, как клуб не попал в плей-офф впервые за 17 лет.
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