В Роспатенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Овечкина

Заявка обладателя Кубка Стэнли и трёхкратного чемпиона мира Александра Овечкина на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте, средний срок рассмотрения таких обращений — около пяти месяцев, сообщает ТАСС.
«В автоматизированной системе «Товарные знаки РФ» были выявлены заявки № 2023744438, № 2023743975, № 2023743976, № 2023744439, № 2023734851, поданные на имя Овечкина Александра Михайловича для широкой группы товаров и услуг. Все приведённые в письме заявки находятся на стадии формальной экспертизы, которая по ним не завершена.
Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака ещё не принято ни по одной из вышеуказанных заявок. Отдельно отметим, что в настоящее время средний срок экспертизы заявок на товарные знаки составляет около пяти месяцев. Также данный срок может быть увеличен в зависимости от результатов проверки заявленного обозначения требованиям законодательства», — сказано в сообщении.
Напомним, в заявке указаны более 10 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг). Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду, амулеты.
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