СКА обменял Дамира Жафярова в «Ак Барс»

СКА и «Ак Барс» произвели обмен, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В Казань отправился форвард Дамир Жафяров, клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря «Миннесоты Уайлд» Филипа Густавссона и нападающего Дмитрия Осипова, выступающего в АХЛ. Контракт Жафярова действует до 30 апреля 2024 года.
Жафяров в прошлом сезоне сыграл за армейцев 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.
В 2014 году Жафяров стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.
Напомним, об уходе 29-летнего нападающего из СКА сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг накануне.
- 1 июня 2023
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:06
-
16:49
-
16:42
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:55
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:05
-
13:25
-
13:15
-
12:40
-
12:30
-
11:55
-
11:40
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:39
-
08:20
- 31 мая 2023
-
23:20