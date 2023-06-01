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СКА обменял Дамира Жафярова в «Ак Барс»

СКА обменял Дамира Жафярова в «Ак Барс»
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СКА и «Ак Барс» произвели обмен, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В Казань отправился форвард Дамир Жафяров, клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря «Миннесоты Уайлд» Филипа Густавссона и нападающего Дмитрия Осипова, выступающего в АХЛ. Контракт Жафярова действует до 30 апреля 2024 года.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за армейцев 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.

В 2014 году Жафяров стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

Напомним, об уходе 29-летнего нападающего из СКА сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг накануне.

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