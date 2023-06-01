Жафяров прокомментировал переход в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о своих впечатлениях после перехода из СКА в стан казанского клуба.
«Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждёт хорошее будущее, мы постараемся сделать всё, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне.
Приветствую всех болельщиков «Ак Барса», я часто играл на «Татнефть-Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», — цитирует Жафярова сайт «Ак Барса».
В прошлом сезоне 29-летний форвард за СКА провёл в Континентальной хоккейной лиге 75 матчей и набрал 53 (17+36) результативных балла.
- 1 июня 2023
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:06
-
16:49
-
16:42
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:55
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:05
-
13:25
-
13:15
-
12:40
-
12:30
-
11:55
-
11:40
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:39
-
08:20
- 31 мая 2023
-
23:20