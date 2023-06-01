Жафяров прокомментировал переход в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о своих впечатлениях после перехода из СКА в стан казанского клуба.

«Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждёт хорошее будущее, мы постараемся сделать всё, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне.

Приветствую всех болельщиков «Ак Барса», я часто играл на «Татнефть-Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», — цитирует Жафярова сайт «Ак Барса».

В прошлом сезоне 29-летний форвард за СКА провёл в Континентальной хоккейной лиге 75 матчей и набрал 53 (17+36) результативных балла.