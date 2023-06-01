Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

«Мне приятно наблюдать, как Овечкин преследует Гретцки, и я чувствую большую ответственность как главный тренер за то, чтобы помочь и ему, и команде добиться успеха», — приводит слова Карбери журналист Сэмми Сильвер в своём «твиттере».

Напомним, на счету Александра Овечкина 822 шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 72 шайбы.

Спенсер Карбери был назначен на пост главного тренера «столичных» 30 мая 2023 года. Он сменил Питера Лавиолетта, с котором клуб не попал в плей-офф.