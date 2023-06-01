ESPN выставил одинаковые оценки в рейтинге доверия голкиперам «Вегаса» и «Флориды»

Североамериканский портал ESPN поставил по 9,5 балла из 10 возможных в рейтинге доверия голкиперам «Вегас Голден Найтс» Эдину Хиллу и «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.
«В этом плей-офф Сергей Бобровский показывает лучший хоккей в своей карьере. Но Бобровский не только превзошёл свои прежние достижения (двукратного обладателя «Везины»), но и неуклонно становился лучше на протяжении всего плей-офф. Его статистика ошеломляет, Бобровский потрясающий. Финал Кубка Стэнли станет для него ещё одной возможностью проявить себя.
Эдин Хилл стал одной из главных причин, по которым «Голден Найтс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз за шесть лет. Хилл входит в финал плей-офф НХЛ с результатом семь побед при трёх поражениях, коэффициентом надёжности 2,07 и 93,7% отражённых бросков», — сказано в статье.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегас Голден Найтс» в ночь на 4 июня в 3:00 мск.
- 1 июня 2023
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