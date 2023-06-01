Плющев: люди, которые говорят: «Не будем смотреть ЧМ, нам не надо», занимаются самопиаром

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что специалистам необходимо смотреть чемпионат мира, чтобы быть в курсе тенденций.

«Любой чемпионат мира — смотрины. Куда движется хоккей — европейский, мировой? Какие новшества можно увидеть в игре той или иной команды? Многие сборные не привозят в последние годы сильнейшие составы на этот турнир, но тенденция нынешнего мирового первенства показывает, что у нас увеличилось количество конкурентов. В лидеры выходят Германия, Швейцария.

Однозначно идёт повышение и индивидуального мастерства игроков. Мы видели много обыгрышей один в один, за счёт этого создаётся напряжённость у ворот соперника, чего мы уже давно не видим в нашем хоккее… Жаль, что от просмотра чемпионата мира так активно отказывались многие наши тренеры. Наверное, они думают, что не им придётся возглавлять сборные. Ведь своих соперников, их сильные и слабые стороны надо знать.

Для специалистов чемпионат мира должен быть интересен. Для людей, которые занимаются самопиаром, наверное, как всегда: не будем, нам не надо… Всегда надо извлекать уроки из сделанного другим. Тем более что рано или поздно мы всё равно выйдем на международный уровень. И тогда не надо говорить: мы не знали, не хотели…» — сказал Владимир Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, победителем прошедшего в Латвии и Финляндии чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады.