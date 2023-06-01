Генменеджер «Каролины»: мы уверены, что Кочетков — наше будущее

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал ситуацию с вратарями клуба.

«Мы уверены, что Кочетков — наше будущее. Готов ли он к постоянной игре? Мы узнаем, вероятно, в начале следующего сезона. Нам понадобится три вратаря, это точно. Очевидно, что Кочетков будет одним из важных частей вратарской бригады. Дни вратарей, играющих от 55 до 60 игр, позади.

Мы будем использовать систему с тремя вратарями, как в прошлом сезоне, нас это устраивает. Суть в том, чтобы между тремя вратарями была постоянная конкуренция», — цитирует Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Пётр Кочетков в регулярке-2022/2023 сыграл 24 матча, в которых одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.