Илья Воробьёв рассказал, что вынес для себя из совместной работы с Полом Морисом

Известный российский тренер Илья Воробьёв, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге» рассказал, что вынес для себя из совместной работы со специалистом.

«Сперва в России у меня был годовой опыт работы тренером с отцом (заслуженным тренером России Петром Ильичом Воробьёвым. – Прим. «Чемпионата») в Ярославле. Сложный год, год трагедии. Следующий – 2012 год – я начал в Магнитогорске рядом с Полом Морисом и его тогдашним помощником, одним из лучших вратарей в истории «Питсбурга» Томом Баррассо.

Они для меня были новыми людьми из НХЛ, из другого мира. Это фанатики своего дела, которые рано встают и первыми приезжают на работу, 24 часа в сутки ведут разговоры только о хоккее. Обсуждались мельчайшие детали, например, расположение клюшек на льду в обороне. На тот момент такие вещи в российской тренерской школе отсутствовали, это сейчас они есть. Было очень интересно.

Что вынес из работы с Морисом? Что тренер — это работа 24 часа в сутки. Важны детали, разбор игр. Ты постоянно пытаешься стать лучше, иначе можно остановиться и не двигаться в развитии. Тогда тебя моментально обгонят, это быстро происходит. Все тренеры развиваются. Хоккей меняется очень быстро, нужно идти нога в ногу с ним.

Расскажу одну историю. Сидим в тренерской, разбираем игру. Пол говорит, что вот над этим компонентом надо поработать. Я, конечно, с уважением, идёт начало сезона. Аккуратно говорю: «У отца есть похожее упражнение на эту тему, может, оно подойдёт». Пол посмотрел на меня и отвечает: «О, класс, лови ещё одну вещь». Нарисовал свою фишку и заявляет: «Теперь она твоя. И запомни: если ты у другого тренера что-то не подсмотрел и не спёр – ты плохой тренер. Только никому не говори, что это у тебя от кого-то другого, это всё время должно быть твоё», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.