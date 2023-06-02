И. Воробьёв: сейчас Морис понимает, что русским в НХЛ надо давать побольше времени

Известный российский тренер Илья Воробьёв, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге» рассказал, что главный тренер «Флориды Пантерз» понимает, что русским в НХЛ надо давать больше игрового времени.

«Это его второй финал Кубка Стэнли. В его «Каролине» тогда выступал Род Бриндамор, которого он сейчас обыграл в плей-офф в тренерском противостоянии. Пол рано закончил играть в хоккей из-за травмы глаза, рано стал тренером, начинал с низших лиг, рано забрался наверх. Кстати, 10 лет назад он надевал очки не из-за плохого зрения, а из-за того, что видел только одним глазом. Страховался, чтобы не дай бог ничего не случилось со вторым.

Я был бы очень рад его чемпионству, как и, повторюсь, чемпионству Сергея Бобровского и Саши Баркова. После года в «Магнитке» Морис мне сказал, что стал больше понимать русских ребят. Ведь здесь и в НХЛ совершенно разные обстановки, язык. В НХЛ всё требуют сразу, а если не выполняешь, тебя отсеивают, если ты не суперзвезда. Сейчас Пол понимает, что в каких-то моментах в НХЛ русским надо было давать побольше времени, чтобы они раскрылись», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.