Илья Воробьёв объяснил, почему в финале Кубка Стэнли – 2023 он будет болеть за «Флориду»

Известный российский тренер Илья Воробьёв, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге» объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду Пантерз».
«Буду болеть за «Флориду», следить за Сергеем Бобровским, с огромным уважением отношусь к нему. У нас было короткое знакомство и работа на Кубке Мира, я потом даже сохранил тренировочное видео Сергея и передал его на тот момент тренеру вратарей «Металлурга» Сергею Звягину. Бобровский — большой профессионал, вратарь, человек. И, конечно, поболею за Пола Мориса, так как мы работали вместе. Рассчитываю увидеть интересный финал, хотя в НХЛ никогда ничего не предугадаешь и не знаешь, чем всё закончится», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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