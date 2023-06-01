Ротенберг: мы не даём игрокам денег больше, чем нужно, в СКА — все в равных условиях

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал селекционную политику клуба.
«Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат. Понятно, что есть ребята, первые два звена, которые получают больше, может быть, чем третье и четвёртое [звено], хотя у нас все звенья равные, но мы не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше, чем остальные.
У нас есть такая политика, философия нашего клуба, которой уже несколько лет — мы не даём игрокам денег больше, чем нужно, и считаем, что это будет правильно для баланса команды. Потому что сильно влияет на командную психологию, если у одного игрока зарплата в два раза больше, чем у остальных. Это влияет на коллектив. У нас все в равных условиях. У нас такого нет», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».
Ранее СКА и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого в Казань отправился форвард Дамир Жафяров, клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря «Миннесоты Уайлд» Филипа Густавссона и нападающего Дмитрия Осипова, выступающего в АХЛ.
- 1 июня 2023
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