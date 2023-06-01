theScore: Ткачук не забил бы дважды в овертайме, если бы не зрелищная игра Бобровского

Сайт theScore составил пятёрку претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли. На первом месте — вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Бобровский выбрал прекрасное время, чтобы, наконец, начать играть в соответствии со своим гигантским семилетним контрактом на $ 70 млн.

Гонка за «Конн Смайт Трофи» — это выбор между Мэттью Ткачуком и его бесстрашным голкипером, но мы отдали преимущество Бобровскому. Почему? Ни за что, чёрт возьми, Ткачук не забил бы в овертайме дважды в финале Восточной конференции, если бы не зрелищная игра Бобровского.

В матче с «Каролиной» ветеран доказал, что его игра в первых раундах не была случайностью. Он показал неприличный процент отражённых бросков в 96,6. Эти цифры даже выглядят нереально», — сказано в статье.

Претенденты на «Конн Смайт Трофи» по версии the Score:

1. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);

2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);

3. Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);

4. Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);

5. Роопе Хинц («Даллас Старз»).