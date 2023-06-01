Голкипер «Далласа» Эттингер: хочу быть как Василевский, он — золотой стандарт
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Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер заявил, что хочет быть похожим на голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Эттингер сыграл 62 игры в регулярном чемпионате НХЛ, из которых 61 – в старте.
«Много игр, но это то, что я хочу делать. Я хочу быть таким парнем, как Василевский, который может сыграть 65 матчей, пройти длинный путь в Кубке Стэнли, а затем сбросить всё и делать это снова год за годом. Это золотой стандарт, и я хочу им быть, к этому я стремлюсь», — приводит слова Эттингера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Даллас», за который выступает Эттингер, проиграл «Вегас Голден Найтс» в финале Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-4 в серии.
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