Голкипер «Далласа» Эттингер: хочу быть как Василевский, он — золотой стандарт

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер заявил, что хочет быть похожим на голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Эттингер сыграл 62 игры в регулярном чемпионате НХЛ, из которых 61 – в старте.

«Много игр, но это то, что я хочу делать. Я хочу быть таким парнем, как Василевский, который может сыграть 65 матчей, пройти длинный путь в Кубке Стэнли, а затем сбросить всё и делать это снова год за годом. Это золотой стандарт, и я хочу им быть, к этому я стремлюсь», — приводит слова Эттингера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, «Даллас», за который выступает Эттингер, проиграл «Вегас Голден Найтс» в финале Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-4 в серии.