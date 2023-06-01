Карбери: моя работа — ставить Овечкина в ситуации, в которых он может преуспеть
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о своей задаче в работе с капитаном «столичных» Александром Овечкиным и высказался про большинство команды.
«Моя работа как главного тренера — ставить его в ситуации, в которых он может преуспеть. В этом заключается мой вызов, и я не воспринимаю это легкомысленно. Конечно, это повлияет на то, как мы будем играть.
Я очень, очень внимательно следил за их игрой в большинстве в течение последних двух лет, наблюдал за ними всеми. Посмотрим, что мы сможем сделать в этом аспекте», — приводит слова Карбери theScore.
Напомним, ранее Карбери высказался о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.
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