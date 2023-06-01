Плющев: говорят, что в СКА есть программа развития, зачем тогда игроки из других клубов?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал трансферную политику СКА.

«Как отношусь к новой трансферной кампании СКА? У меня на это своя точка зрения, которая, наверное, не совпадает с армейской. Команда должна строиться на своих традициях, на своей школе. Сколько раз мы уже слышали, что в СКА создана система, есть программа развития, идёт рост молодых игроков. Зачем тогда приглашать такое количество людей со стороны, из других клубов? Ведь им надо втянуться, понять питерский менталитет, культуру местного хоккея… Много чего. И не каждый хоккеист может вписаться в новые условия, с ходу занять то место, которое ему предназначается в команде. Наверное, СКА — лидер на трансферном рынке.

Но не только по количеству приглашённых игроков, но и по количеству тех, от кого клуб освобождается. Далеко не факт, что эта стратегия сработает и в следующем сезоне. По причинам, которые я озвучил. В Питере одна хоккейная культура, в Омске — другая, в Челябинске — третья. Поэтому посмотрим...» — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал селекционную политику клуба.