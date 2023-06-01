Патрику Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава
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Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил о том, что Патрику Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава.
По словам представителя хоккеиста Пэта Бриссона, на которого ссылается Фридман, восстановление Кейна займёт примерно 4-6 месяцев. Бриссон заявил, что Кейн «хочет играть ещё долго» и врачи также настроены оптимистично.
Напомним, 34-летний нападающий по ходу сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в стан «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.
Контракт хоккеиста с «Рейнджерс» истекает по окончании текущего сезона НХЛ.
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