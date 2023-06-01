Трое россиян попали в рейтинг лучших контрактов НХЛ по версии The Athletic

Портал The Athletic опубликовал рейтинг самых лучших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне.

В рейтинг попали три российских нападающих: Александр Барабанов из «Сан-Хосе Шаркс» ($ 2,5 млн), Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз» ($ 5,8 млн), Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» ($ 950 тысяч).

Александр Барабанов в текущем сезоне сыграл 68 встреч, в которых набрал 47 (15+32) результативных баллов. Павел Бучневич за 63 матча забросил 26 шайб и отдал 41 результативную передачу, набрав в общей сложности 67 очков. Андрей Кузьменко в 81 игре за «косаток» набрал 74 (39+35) очка.

Отметим, что все три клуба российских игроков не попали в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023.