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Игрокам НХЛ временно разрешат тренировки с персоналом своих клубов в это межсезонье

Игрокам НХЛ временно разрешат тренировки с персоналом своих клубов в это межсезонье
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По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, НХЛ и НХЛПА (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) заключили «пробное соглашение», которое позволит игрокам и тренерскому штабу клуба в это межсезонье поработать над навыками.

Игрокам НХЛ будет разрешено работать с одним тренером по навыкам во время тренировки на льду, чтобы развивать определённые аспекты своей игры. Для этого игрок должен запросить разрешение через НХЛПА.

В соответствии с коллективным договором НХЛ, в разделе 15.11 (б), «клубам не разрешается привлекать тренерский персонал клуба или персонал хоккейной службы (например, тренеров, инструкторов по фигурному катанию, других сотрудников клуба и т. д.) к участию в каких-либо тренировках на льду с игроками».

Это пробное соглашение вносит поправки в этот раздел, хотя на данный момент оно будет действовать только в это межсезонье. Пока нет ни слова о том, каким будет будущее этого соглашения, но вполне вероятно, что, если оно пройдёт хорошо, то будет утверждено на постоянной основе.

Напомним, в мае «Ванкувер Кэнакс» был оштрафован на 50 тысяч канадских долларов за проведение тренировки после окончания сезона.

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