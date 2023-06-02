Агент Владимира Ткачёва: мы ведём переговоры с клубами НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, сообщил что ведёт переговоры с клубами НХЛ. В прошлом сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард».
«Появлялась информация, что Ткачёв может перейти в «Филадельфию»? Я веду переговоры со многими клубами НХЛ, поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно. Переговоры с клубами КХЛ можем начать не раньше 1 августа», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
В сезоне-2021/2022 Ткачёв провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Кингз» и ометился двумя результативными передачами. Большую часть того сезона он провёл в АХЛ, где выступал за «Онтарио Рейн».
27-летний нападающий в прошедшем сезоне КХЛ провёл в регулярке за «Авангард» 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В плей-офф на счету Ткачёва 14 матчей и 14 (3+11) результативных баллов.
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