«Мы мало что знали о нём, он появился из ниоткуда». Бриер — о первой встрече с Бобровским

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер вспомнил, как в 2010 году впервые встретился на тренировке с голкипером Сергеем Бобровским. Россиянин в возрасте 22 лет начинал свою карьеру в НХЛ в составе «Флайерз».

«Мы мало что знали о нём, он как бы появился из ниоткуда. Я помню, как он вышел на лёд и ребята начали бросать по его воротам шайбы, но никто не смог забить. Он был таким быстрым. Сначала вы просто думаете, что он один из тех молодых парней, кто очень усердно работает и стремится себя показать. Но через некоторое время вы понимаете, кем он был.

Сергей раньше всех приходил на тренировки и позже всех уходил. Не могу сказать, что я удивлён текущими успехами и игрой Боба. Я всегда знал, что он способен на это», — цитирует Бриера официальный сайт НХЛ.

Бобровский помог «Флориде» попасть в финал Кубка Стэнли. Первый матч финала с «Вегасом» состоится в ночь на 4 июня и начнётся в 03:00 мск.