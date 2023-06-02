Бабаев: профсоюз в НХЛ помогает двигать хоккей вперёд, удивляюсь почему у нас такого нет

Известный агент Шуми Бабаев посетовал на отсутствие профсоюза игроков в КХЛ и привёл в пример работу организации в НХЛ.
«Недавно ездил на встречу лицензированных агентов НХЛ. Эту встречу проводила Ассоциация игроков НХЛ. Я летал в Торонто, там было 60-70 агентов. Выступал новый руководитель НХЛПА и произвёл хорошее впечатление. Вживую можно было услышать, как профсоюз помогает игрокам и как всё должно работать. И диву даёшься, почему у нас такого нет. Там профсоюз – это сильная организация, которая реально помогает двигать хоккей вперёд. Поэтому уровень игры повышается, спонсоры приходят и лига становится богаче. Я полностью удовлетворён встречей.
Отношение к агентам из России как-то изменилось в Северной Америке? Я был единственным агентом из России. Мне помогают и никакого предвзятого отношения нет, только позитив. Ни к русским игрокам, ни к русским агентам нет негатива», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Отметим, что в КХЛ существовал профсоюз игроков, который 12 лет возглавлял Олимпийский чемпион Андрей Коваленко. В октябре 2020 года Коваленко покинул свой пост.
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