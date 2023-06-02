В «Динамо» объяснили, при каких условиях Овечкин сможет сыграть за футбольный клуб

Участие капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче за московское «Динамо» летом вполне возможно, но будет зависеть от графика хоккеиста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Динамо».

«Матч «Динамо» — «Амкал», который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба. Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на Московском кубке селебрити (МКС) в команде звёздных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира.

О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер «Динамо», а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра. Что касается участия каких-либо игроков основы «Динамо» в гранд-финале МКС, это будет зависеть от плана подготовки к сезону и графика тренировок», — цитирует ТАСС пресс-службу «Динамо».

Напомним, 25 июня 2022 года Овечкин в составе «Динамо» участвовал в товарищеском матче с «Амкалом». Форвард забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо».