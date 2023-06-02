Стал известен календарь предсезонного турнира в Сочи

С 3 по 8 августа в восьмой раз состоится «Лига Ставок Sochi Hockey Open». В этом году за трофей поборются СКА, «Авангард», «Адмирал», сборная России и хоккейный клуб «Сочи». Команды проведут игры в один круг каждый с каждым. Матчи турнира состоятся на арене «Шайба».

3 августа:

15:00 мск СКА — «Адмирал»;

19:30 «Сочи» — сборная России.

4 августа:

19:30 «Сочи» — «Авангард».

5 августа:

12:00 сборная России — «Адмирал»;

16:30 СКА — «Авангард».

6 августа:

16:30 «Сочи» — СКА.

7 августа:

15:00 «Авангард» — сборная России;

19:30 «Сочи» — «Адмирал».

8 августа:

15:00 «Авангард» — «Адмирал»;

19:30 сборная России — СКА.

Напомним, в 2022 году победителем «Лига Ставок Sochi Hockey Open» впервые в истории турнира стал «Авангард».