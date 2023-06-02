Стал известен календарь предсезонного турнира в Сочи
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С 3 по 8 августа в восьмой раз состоится «Лига Ставок Sochi Hockey Open». В этом году за трофей поборются СКА, «Авангард», «Адмирал», сборная России и хоккейный клуб «Сочи». Команды проведут игры в один круг каждый с каждым. Матчи турнира состоятся на арене «Шайба».
3 августа:
15:00 мск СКА — «Адмирал»;
19:30 «Сочи» — сборная России.
4 августа:
19:30 «Сочи» — «Авангард».
5 августа:
12:00 сборная России — «Адмирал»;
16:30 СКА — «Авангард».
6 августа:
16:30 «Сочи» — СКА.
7 августа:
15:00 «Авангард» — сборная России;
19:30 «Сочи» — «Адмирал».
8 августа:
15:00 «Авангард» — «Адмирал»;
19:30 сборная России — СКА.
Напомним, в 2022 году победителем «Лига Ставок Sochi Hockey Open» впервые в истории турнира стал «Авангард».
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