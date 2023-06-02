Ничушкина увели из отеля, где нашли пьяную женщину, ради его здоровья и безопасности

Появились подробности инцидента с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным после публикации кадров с нательной камеры офицеров из Сиэтла Джошуа Найта и Райана Бикрофта. Они приехали на вызов в отель, где располагались игроки «Колорадо». Ранее сообщалось, что в номере, где проживал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, была найдена пьяная женщина.

Офицер Найт спросил врача «Колорадо» Брэдли Чангстрёма о Ничушкине. Чангстрём ответил, что россиянина в отеле «уже нет» и что он ушёл с директором службы безопасности команды Джоном Бурбахом — полицейским в отставке из Денвера. На вопрос Найта, имело ли место какое-либо преступление в номере, Чангстрём ответил отрицательно. Затем он добавил, что у него есть более подробная информация о «медицинском состоянии» Ничушкина в тот день, но он хотел бы оставить её конфиденциальной.

Затем аудиозапись была отредактирована на девять секунд, но в одной из частей видео Найт резюмирует разговор для начальника по полицейскому радио: «Его увели ради собственного здоровья и безопасности».

Другой персоной, попавшей на запись, стал лейтенант полицейского управления Денвера Тодд Фуллер, работающий в службе безопасности «Колорадо». Представитель «Эвеланш» дал Найту свою визитную карточку и сообщил, что Ничушкин уже покинул отель в сопровождении Бурбаха. Во время разговора Фуллеру позвонил сам Бурбах, после чего, завершив звонок, Тодд подтвердил офицеру, что они с россиянином уже уехали из отеля. Найт спросил, был ли Фуллер свидетелем какого-либо преступления в номере, на что тот ответил: «Нет», — добавив: «Вы видели мою визитку, верно?», отсылая к тому, что он и сам офицер полиции.