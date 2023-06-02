Стриптиз-клуб Лас-Вегаса предложил «Вегасу» пожизненный абонемент за победу в Кубке Стэнли

Стриптиз-клуб Лас-Вегаса предложил хоккеистам «Вегас Голден Найтс» «платиновый VIP-доступ и бесплатные приватные танцы на всю жизнь в надежде на победу» за выигрыш Кубка Стэнли, сообщает Fox5Vegas со ссылкой на заявление заведения.
«Успех «Вегас Голден Найтс» сыграл неотъемлемую роль в повышении морального духа нашего сообщества. Поскольку это первая профессиональная спортивная команда, дебютировавшая в Лас-Вегасе, мы решили выразить свою поддержку, предложив доступ к бесплатным танцам на всю жизнь, чтобы помочь мотивировать и привести [команду] к победе», — сказала генеральный директор стриптиз-клуба Бриттани Роуз.
Клуб расположен в нескольких минутах ходьбы от домашнего стадиона «Вегаса» «Ти-Мобайл Арена» и предлагает акцию «Паркуйся, веселись и играй» во время финала плей-офф НХЛ.
- 2 июня 2023
-
17:13
-
16:58
-
16:41
-
16:23
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:20
-
02:34
- 1 июня 2023
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
22:40
-
22:17
-
21:59
-
21:37