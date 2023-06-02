Стриптиз-клуб Лас-Вегаса предложил «Вегасу» пожизненный абонемент за победу в Кубке Стэнли

Стриптиз-клуб Лас-Вегаса предложил хоккеистам «Вегас Голден Найтс» «платиновый VIP-доступ и бесплатные приватные танцы на всю жизнь в надежде на победу» за выигрыш Кубка Стэнли, сообщает Fox5Vegas со ссылкой на заявление заведения.

«Успех «Вегас Голден Найтс» сыграл неотъемлемую роль в повышении морального духа нашего сообщества. Поскольку это первая профессиональная спортивная команда, дебютировавшая в Лас-Вегасе, мы решили выразить свою поддержку, предложив доступ к бесплатным танцам на всю жизнь, чтобы помочь мотивировать и привести [команду] к победе», — сказала генеральный директор стриптиз-клуба Бриттани Роуз.

Клуб расположен в нескольких минутах ходьбы от домашнего стадиона «Вегаса» «Ти-Мобайл Арена» и предлагает акцию «Паркуйся, веселись и играй» во время финала плей-офф НХЛ.