Форвард «Металлурга» Гребёнкин рассказал, что написал ему Остон Мэттьюс после драфта

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин, которого задрафтовал «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал, как его поздравили хоккеисты «кленовых листьев» после церемонии. С ним лично поговорил Джон Таварес, а лидер команды Остон Мэттьюс написал сообщение.

«Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.

Где встретились с Таваресом? Я пришёл в офис руководства «Торонто». Там был Джон. Узнал меня? Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you».

Знаю ли английский? Учу. Всё понимаю, но не всегда могу ответить. Таваресу ничего в ответ не сказал? Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».

Что писал Мэттьюс после драфта? Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся — ждём тебя в «Торонто». Удивился ли? Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием. Что ответил им? «Ждите меня», — приводит слова Гребёнкина «Спорт-экспресс».

Напомним, летом 2022 года российский нападающий был задрафтован «Торонто» под общим 135-м номером. Большую часть завершившегося сезона Гребёнкин провёл в аренде в «Амуре». Всего в регулярном чемпионате форвард сыграл 53 матча и набрал 26 (9+17) очков.