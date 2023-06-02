Форвард «Металлурга» Гребёнкин рассказал, что написал ему Остон Мэттьюс после драфта

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин, которого задрафтовал «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал, как его поздравили хоккеисты «кленовых листьев» после церемонии. С ним лично поговорил Джон Таварес, а лидер команды Остон Мэттьюс написал сообщение.
«Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.
Где встретились с Таваресом? Я пришёл в офис руководства «Торонто». Там был Джон. Узнал меня? Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you».
Знаю ли английский? Учу. Всё понимаю, но не всегда могу ответить. Таваресу ничего в ответ не сказал? Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».
Что писал Мэттьюс после драфта? Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся — ждём тебя в «Торонто». Удивился ли? Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием. Что ответил им? «Ждите меня», — приводит слова Гребёнкина «Спорт-экспресс».
Напомним, летом 2022 года российский нападающий был задрафтован «Торонто» под общим 135-м номером. Большую часть завершившегося сезона Гребёнкин провёл в аренде в «Амуре». Всего в регулярном чемпионате форвард сыграл 53 матча и набрал 26 (9+17) очков.
- 2 июня 2023
-
21:59
-
21:40
-
21:18
-
20:58
-
20:43
-
20:26
-
19:55
-
19:35
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:28
-
17:56
-
17:39
-
17:13
-
16:58
-
16:41
-
16:23
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:30