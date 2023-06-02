«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим юниорской сборной России

«Спартак» заключил соглашение с нападающим юниорской сборной России Иваном Рябовым, сообщается в официальном телеграм-канале москвичей.

Красно-белые подписали двусторонний контракт с 18-летним форвардом. Срок соглашения составит два года.

«Приветствуем Ивана Рябова в системе московского «Спартака» и желаем успехов в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Рябов, выступая за молодёжную команду «Крыльев Советов», пропустил часть минувшего сезона из-за травм. Тем не менее хоккеист успел стать вторым бомбардиром команды, записав на свой счёт 26 (9+17) очков в 33 встречах. Кроме того, Рябов принял участие на Кубке Будущего в составе юниорской сборной России. Всего на счету форварда 46 (18+28) очков в 77 встречах за два сезона в МХЛ. С 11 лет уроженец Санкт-Петербурга обучался хоккею в столичной школе «Крылья Советов», а в начале мая стал чемпионом Финала первенства России с юниорской командой «Крыльев».