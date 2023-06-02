«Это выглядит не очень хорошо для Ничушкина». Журналист из США — о видео инцидента в отеле

Бывший журналист Sportsnet Дрю Ливингстоун на своей странице в «Твиттере» отреагировал на запись с нательной камеры офицеров из Сиэтла Джошуа Найта и Райана Бикрофта. Они приехали на вызов в отель, где располагался «Колорадо Эвеланш», и собирали сведения по поводу инцидента с найденной в номере Валерия Ничушкина пьяной женщиной.

«Не хочу делать поспешных выводов, но это выглядит не очень хорошо для форварда «Колорадо». Мы до сих пор не знаем контекста? Это было бы так, если бы она не сказала, что мужчина забрал её паспорт и что он плохой человек, имея в виду, скорее всего, Ничушкина. Это нехороший знак, тем более что он сразу после этого ушёл. Он невиновен, пока его вина не доказана, поэтому мы не можем делать поспешных выводов», — говорится в сообщении.

Отметим, что в том же видео сразу два сотрудника «Колорадо» ответили, что в ходе инцидента не было преступления. Женщину на машине скорой помощи увезли в больницу.