Colorado Hockey Now: гигантское облако тайны по-прежнему окружает ситуацию с Ничушкиным

Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал прокомментировал свежее видео, связанное с инцидентом с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным. На записи, опубликованной Департаментом полиции Денвера, видно, как офицеры приезжают в отель и говорят с очевидцами и участниками происшествия. В ролике есть отредактированный момент — судя по всему, на нём врач «Колорадо» Брэдли Чангстрём рассказывает полицейским конфиденциальную информацию о состоянии Ничушкина.

«Видео мало что проясняет с точки зрения того, что произошло с Ничушкиным или где его местонахождение, и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Гигантское облако тайны по-прежнему окружает всю ситуацию, и все отредактированные части [видео] только добавляют ещё больше тайны», — приводит слова Равала Colorado Hockey Now.