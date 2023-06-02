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Colorado Hockey Now: гигантское облако тайны по-прежнему окружает ситуацию с Ничушкиным

Colorado Hockey Now: гигантское облако тайны по-прежнему окружает ситуацию с Ничушкиным
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Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал прокомментировал свежее видео, связанное с инцидентом с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным. На записи, опубликованной Департаментом полиции Денвера, видно, как офицеры приезжают в отель и говорят с очевидцами и участниками происшествия. В ролике есть отредактированный момент — судя по всему, на нём врач «Колорадо» Брэдли Чангстрём рассказывает полицейским конфиденциальную информацию о состоянии Ничушкина.

«Видео мало что проясняет с точки зрения того, что произошло с Ничушкиным или где его местонахождение, и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Гигантское облако тайны по-прежнему окружает всю ситуацию, и все отредактированные части [видео] только добавляют ещё больше тайны», — приводит слова Равала Colorado Hockey Now.

Обо всём, что попало на видео, можно прочитать здесь:
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
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