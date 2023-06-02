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Двое россиян — в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять летом, по версии Daily Faceoff

Двое россиян — в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять летом, по версии Daily Faceoff
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Североамериканский журналист Daily Faceoff Франк Серавалли составил рейтинг из 25 хоккеистов, которых могут обменять в ближайшее межсезонье. В список попали два россиянина.

На пятом месте оказался российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. На 18-й позиции расположился российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

1. Эрик Карлссон, з. «Сан-Хосе Шаркс»;
2. Коннор Хеллебайк, в. «Виннипег Джетс»;
3. Кевин Хейз, н. «Филадельфия Флайерз»;
4. Марк Шайфли, н. «Виннипег Джетс»;
5. Евгений Кузнецов, н. «Вашингтон Кэпиталз»;
6. Джей Ти Миллер, н. «Ванкувер Кэнакс»;
7. Пьер-Люк Дюбуа, н. «Виннипег Джетс»;
8. Один из защитников «Сент-Луис Блюз»: Колтон Парэйко, Джастин Фолк, Ник Ледди, Марко Сканделла;
9. Росс Колтон, н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
10. Джон Гибсон, в. «Анахайм Дакс»;
11. Тейлор Холл, н. «Бостон Брюинз»;
12. Адам Хенрик, н. «Анахайм Дакс»;
13. Шон Уокер, з. «Лос-Анджелес Кингз»;
14. Мэтт Грызлик, з. «Бостон Брюинз»;
15. Энтони Манта, н. «Вашингтон Кэпиталз»;
16. Кайлер Ямамото, н. «Эдмонтон Ойлерз»;
17. Микаэль Гранлунд, н. «Питтсбург Пингвинз»;
18. Иван Проворов, з. «Филадельфия Флайерз»;
19. Блейк Уилер, н. «Виннипег Джетс»;
20. Тайлер Майерс, з. «Ванкувер Кэнакс»;
21. Кевин Лабанк, н. «Сан-Хосе Шаркс»;
22. Драфт-пик первого раунда: «Коламбус Блю Джекетс» (22-й выбор) или «Сент-Луис Блюз» (25-й и 29-й выбор);
23. Алек Мартинес, з. «Вегас Голден Найтс»;
24. Самуэль Жирар, з. «Колорадо Эвеланш»;
25. Кэл Петерсен, в. «Лос-Анджелес Кингз».

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