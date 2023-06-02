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Двое россиян — в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять летом, по версии Daily Faceoff

Североамериканский журналист Daily Faceoff Франк Серавалли составил рейтинг из 25 хоккеистов, которых могут обменять в ближайшее межсезонье. В список попали два россиянина.

На пятом месте оказался российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. На 18-й позиции расположился российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

1. Эрик Карлссон, з. «Сан-Хосе Шаркс»;

2. Коннор Хеллебайк, в. «Виннипег Джетс»;

3. Кевин Хейз, н. «Филадельфия Флайерз»;

4. Марк Шайфли, н. «Виннипег Джетс»;

5. Евгений Кузнецов, н. «Вашингтон Кэпиталз»;

6. Джей Ти Миллер, н. «Ванкувер Кэнакс»;

7. Пьер-Люк Дюбуа, н. «Виннипег Джетс»;

8. Один из защитников «Сент-Луис Блюз»: Колтон Парэйко, Джастин Фолк, Ник Ледди, Марко Сканделла;

9. Росс Колтон, н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

10. Джон Гибсон, в. «Анахайм Дакс»;

11. Тейлор Холл, н. «Бостон Брюинз»;

12. Адам Хенрик, н. «Анахайм Дакс»;

13. Шон Уокер, з. «Лос-Анджелес Кингз»;

14. Мэтт Грызлик, з. «Бостон Брюинз»;

15. Энтони Манта, н. «Вашингтон Кэпиталз»;

16. Кайлер Ямамото, н. «Эдмонтон Ойлерз»;

17. Микаэль Гранлунд, н. «Питтсбург Пингвинз»;

18. Иван Проворов, з. «Филадельфия Флайерз»;

19. Блейк Уилер, н. «Виннипег Джетс»;

20. Тайлер Майерс, з. «Ванкувер Кэнакс»;

21. Кевин Лабанк, н. «Сан-Хосе Шаркс»;

22. Драфт-пик первого раунда: «Коламбус Блю Джекетс» (22-й выбор) или «Сент-Луис Блюз» (25-й и 29-й выбор);

23. Алек Мартинес, з. «Вегас Голден Найтс»;

24. Самуэль Жирар, з. «Колорадо Эвеланш»;

25. Кэл Петерсен, в. «Лос-Анджелес Кингз».