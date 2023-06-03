«Вашингтон» готов обменять нападающего Манту с включением в сделку другого актива

«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. По информации источника, «Кэпиталс» готовы включить в сделку другой актив, чтобы сделать обмен более привлекательным для других команд. Контракт 28-летнего игрока рассчитан ещё на один сезон на сумму $ 5,7 млн.

«Кэпиталз» открыто связались с командами по поводу доступности как Кузнецова, так и Манты, стремясь встряхнуть команду и разгрузить платёжную ведомость. Манта — габаритный силовой нападающий, обладающий первоклассным мастерством, о чём свидетельствуют его сезоны с 24 и 25 голами в «Ред Уингз». Но это было пять лет назад, и Манта сильно сдал в Вашингтоне, а его контракт теперь обременяет платёжку. «Кэпс» надеются, что кто-то заберёт Манту, но, скорее всего, придётся отдать ещё какой-то актив», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Манта набрал 27 (11+16) очков за 67 матчей.