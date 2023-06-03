Ткачук: если мы победим «Вегас», это будет самый сложный путь к Кубку Стэнли в истории НХЛ

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук считает, что в случае победы в финале Кубка Стэнли «Пантерз» станут командой, прошедшей наиболее тяжёлый путь к трофею в истории НХЛ.
«Если мы победим этот невероятно сильный «Вегас», это будет, наверное, самым трудным путём к Кубку Стэнли в истории. Итак, это наша цель — победить эту команду и посмотреть, сможем ли мы войти в историю.
О нас и о нашем пути в плей-офф с восьмого места много говорят, что вполне понятно. Это является для нас хорошей мотивацией», — цитирует Ткачука The Score.
На пути к финалу Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Бостон», «Каролину» и «Торонто». «Вегас» закончил регулярку на первом месте Западной конференции.
Если «Флорида» выиграет у «Вегаса» в финале, «Пантерз» станут третьей командой в истории НХЛ, которая обыграет четыре 100-очковых клуба на пути к Кубку Стэнли. Ранее такое делали лишь «Анахайм» 2007 года и «Чикаго» 2015 года. «Флорида» может стать первой командой, кто совершит это, не набрав 100 очков по итогам регулярного чемпионата.
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