Капитан «Вегаса»: «Флорида» в самое нужное время играет в свой лучший хоккей в сезоне

Капитан «Вегаса» Марк Стоун поделился ожиданиями от матчей финала Кубка Стэнли с «Флоридой» и выделил сильные стороны «Пантерз».

«Они играют в свой лучший хоккей в сезоне, и они делают это в самое нужное время. У них отличная глубина состава, их вратарь играет великолепно, в их составе много талантливых и мастеровитых хоккеистов. Они играют в агрессивный силовой хоккей, любят подключать защитников к нападению, хорошо действуют в форчеке. Мы должны хорошо изучить их, чтобы справиться с ними», — цитирует Стоуна Sporsnet.

Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.