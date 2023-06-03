Главный тренер «Флориды»: меньше всех беспокоюсь о Бобровском, он нереальный профессионал

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что меньше всего в команде его беспокоит готовность к финалу Кубка Стэнли вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.

«Из всех людей в команде Сергей будет тем, о ком я беспокоюсь меньше всего. У него свой распорядок дня, и он в полном порядке. Он невероятный профессионал», — цитирует Мориса Sportsnet.

Ранее многие игроки «Флориды» отзывались о Бобровском как об очень трудолюбивом хоккеисте. Форвард «Пантерз» Ник Казинс назвал россиянина сумасшедшим, потому что он крутил педали велотренажёра после тяжелейшего пятого матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ).

Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.