Главный тренер «Флориды»: меньше всех беспокоюсь о Бобровском, он нереальный профессионал

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что меньше всего в команде его беспокоит готовность к финалу Кубка Стэнли вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.
«Из всех людей в команде Сергей будет тем, о ком я беспокоюсь меньше всего. У него свой распорядок дня, и он в полном порядке. Он невероятный профессионал», — цитирует Мориса Sportsnet.
Ранее многие игроки «Флориды» отзывались о Бобровском как об очень трудолюбивом хоккеисте. Форвард «Пантерз» Ник Казинс назвал россиянина сумасшедшим, потому что он крутил педали велотренажёра после тяжелейшего пятого матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ).
Российский голкипер принял участие в 14 матчах нынешнего плей-офф, выиграв 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Первый матч финала с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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