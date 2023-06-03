Дементьев: финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым, играют очень разные команды

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой». Специалист не смог выделить фаворита и заявил, что финал будет крайне непредсказуемым.

«Я думаю, что данный финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым по одной простой причине – очень разные команды встречаются между собой. Если «Флорида» обладает определённым набором игроков, о которых можно сказать, что это реальные лидеры, включая вратаря Сергея Бобровского, то «Вегас» – это команда, которая сделала сама себя в течение всего сезона и плей-офф в том числе. Сложно сказать, кто является ярко выраженным лидером этой команды, но тем не менее каждый из её членов может сделать результат. Посмотрите, насколько ровно распределены заброшенные шайбы в этой команде, и сами убедитесь в моих словах.

Кто нравится по стилю? Лично у меня нет никаких предпочтений в сторону одной или другой команды. Сергей Бобровский или Иван Барбашёв? Я смотрю хоккей, а не хоккеистов на текущий момент. Поэтому какая команда покажет лучший результат и завоюет Кубок Стэнли, буду радоваться за неё», – цитирует Дементьева Metaratings.ru.

Для обеих команд этот финал станет вторым в истории клубов. Ни одна из команд ранее не выигрывала Кубок Стэнли. Первый матч финала «Флориды» с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.