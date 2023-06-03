Барбашёв: разница между Вегасом и Сент-Луисом очень большая, Вегас — особый город

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв поделился эмоциями от финала Кубка Стэнли с «Флоридой» и отметил, что ему очень приятно играть с партнёрами по звену. Россиянин был обменян из «Сент-Луиса» в «Вегас» перед дедлайном.
«После выигрыша первого Кубка Стэнли ты никогда не знаешь, когда будет возможность побороться за второй. Я очень горжусь нашей командой. Мы проделали потрясающий путь к финалу. Ребята помогли мне освоиться в новой для меня команде, все были очень добры ко мне. С моими партнёрами по звену очень легко и весело играть.
У нас осталось максимум семь матчей сезона, нужно показать в них всё, на что мы способны. Мы знаем, что играем с очень хорошим соперником, мы должны навязать им свою игру. Мы должны становиться лучше с каждой игрой и не реагировать на возможные провокации соперника.
Разница между Вегасом и Сент-Луисом? По правде говоря, разница довольно большая. Это особая арена и особый город. Я наслаждаюсь временем здесь, город просто потрясающий», — цитирует Барбашёва пресс-служба НХЛ.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашёв провёл 17 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.
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