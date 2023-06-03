Защитник «Флориды» — о финале с «Вегасом»: не думаю, что на льду мы будем друзьями

Защитник «Флориды» Радко Гудас заявил, что в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» на льду не будет друзей, а игра будет жёсткая и силовая.

«Хоккей — контактный вид спорта. Все будут играть в жёсткий силовой хоккей. Не думаю, что мы будем друзьями на льду», — цитирует Гудаса пресс-служба НХЛ.

Гудас известен как один из самых жёстких защитников НХЛ. Чешский игрок обороны с большим отрывом стал лидером «Пантерз» в регулярке по силовым приёмам. За 72 матча регулярного чемпионата НХЛ Гудас провёл 312 силовых приёмов. В плей-офф на счету чеха 78 силовых приёмов за 16 матчей.

Для обеих команд этот финал станет вторым в истории клубов. Ни одна из команд ранее не выигрывала Кубок Стэнли. Первый матч финала «Флориды» с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.