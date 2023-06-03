Даниил Марков не считает, что НХЛ подстроила финал «Вегас» — «Флорида»

Известный в прошлом защитник, чемпион мира Даниил Марков считает неслучайным выход в финал Кубка Стэнли «Флориды» и «Вегаса».

«Многие считают, что НХЛ как-то искусственно подстроила, чтобы в финал вышли команды не из хоккейных регионов? Нет, выход этих команд в финал Кубка Стэнли отнюдь не случаен, и здесь никто ничего не подстроил, как вы думаете.

Как не по игре они могли выйти? Там другая лига, чем у нас. Хотя и о бизнес-составляющей в Америке никто не забывает. Посмотрите, что сейчас в штате Флорида происходит. Все с ума сейчас в Майами сходят. Там, кроме «Пантерз», ещё и «Майами Хит» в финал НБА вышел. И при чём тут НХЛ? Не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, когда её там и нет, как говорили в известном фильме. Лига никого искусственно за уши не тянет – в финал команду выводят хоккеисты и тренер, за это им платят огромные деньги», – цитирует Маркова «МК-Спорт».

Для обеих команд этот финал станет вторым в истории клубов. Ни одна из команд ранее не выигрывала Кубок Стэнли. Первый матч финала «Флориды» с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.