Белорусский форвард — о Лас-Вегасе: игроки НХЛ живут в той части города, где нет соблазнов

Белорусский нападающий Даниил Боурош рассказал о впечатлениях от лагеря развития «Вегаса». 19-летний игрок не был задрафтован клубами НХЛ в прошлом году и будет доступен для выбора в этом.

«Вегас» встретил нас с почётом, было много менеджеров, помощников. Мы поехали в гостиницу, на следующее утро у нас было всё и сразу. Сначала прошли медобследование и некоторые тесты, дальше много тренировались. В целом, это было запоминающееся мероприятие. Мне нужно было туда попасть обязательно, чтобы приблизиться к тому, к чему стремлюсь.

Мы жили в Лас-Вегасе, но в той части, где практически ничего нет. Как раз там и живут игроки НХЛ, где нет соблазна сходить в казино или иные заведения, где ничего не пестрит яркими красками. В городе есть две арены: основная и тренировочная. Мы проводили больше времени на второй, но однажды дело дошло и до «Ти-Мобайл Арены». Ходили гулять в торговый центр, нас водили в цирк, дали пройтись и по городу. Там размах, конечно, на уровне, казино абсолютно везде. Даже в отеле, который, казалось бы, далеко от центра города, в большом здании на втором этаже стояли слот-машины и всё остальное», — цитирует форварда «Прессбол».

Первый матч финала «Флориды» с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.