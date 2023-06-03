Агент Матвеев: «Вегасу» будет сложно обыграть «Флориду», но они заслужили Кубок Стэнли

Хоккейный агент Андрей Матвеев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» и отметил, что хоккеистам «Голден Найтс» будет сложно одолеть разыгравшихся «Пантерз».

«Думаю, «Вегасу» будет сложно противостоять «Флориде», которая выиграла 11 из последних 12 матчей. В первом раунде они победили лучшую команду регулярного сезона – «Бостон», уступая в серии 1-3. Бобровский – это стена, на мой взгляд, лучший вратарь плей-офф.

У «Флориды» есть реальный шанс взять Кубок Стэнли, но ей противостоит «Вегас», для которого это второй финал Кубка, они четвёртый раз прошли в финал конференции за свою недолгую шестилетнюю историю. «Вегас» может заслуженно победить, и я бы это предпочёл, потому что команда стабильно показывает высокий результат. Думаю, настало их время взять Кубок. Также хочу отметить, что глубина состава, в частности качество нападающих, лучше в «Вегасе». Поэтому я бы сказал, что шансы команд равны, но отдал бы предпочтение «Вегасу».

Конечно, буду следить за игрой Сергея Бобровского и лучшего центрального нападающего флоридцев Александра Баркова, с отцом которого знаком. Ну и, разумеется, за Мэттью Ткачуком. Буду смотреть прежде всего за ними, плюс за нашим Иваном Барбашёвым. Думаю, в серии будет шесть матчей. Нас ждёт отличный хоккей, драйв, эмоции, все будут играть на двести процентов», – цитирует Матвеева Metaratings.ru.

Для обеих команд этот финал станет вторым в истории клубов. Ни одна из команд ранее не выигрывала Кубок Стэнли. Первый матч финала «Флориды» с «Вегасом» пройдёт в ночь на 4 июня и начнётся в 3:00 мск.