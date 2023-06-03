«Было предложение из топ-клуба». Браташ рассказал, почему согласился возглавить «Ладу»

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, почему остановил свой выбор на тольяттинском клубе, и заявил, что решил уйти с должности тренера системы сборных команд ФХР из-за отсутствия международных матчей.

«У меня было три конкретных предложения. Причём одно из них от топового клуба. Другой вопрос, что мой трудовой договор с ФХР не предусматривал совмещения. Объясню почему. Работая с олимпийской сборной, я ещё и заменял тренеров главной сборной в апреле, когда многие игроки и тренеры продолжали играть в полуфиналах и финале Кубка Гагарина. Подготовка к чемпионату мира ведь начиналась в первых числах апреля, а плей-офф в КХЛ заканчивался только в конце месяца. То есть почти весь апрель работал по графику первой команды и готовил ребят, которые постепенно освобождались из клубов.

Плюс помогал в других командах системы ФХР. Сначала работал с молодёжкой Брагина, потом меня привлекали при необходимости в юниорские и юношеские сборные. Мой фронт не ограничивался только олимпийской сборной.

Как долго думал над предложением «Лады»? Долго не думал, потому что люблю свою работу и хочу работать. Всё взвесил, обсудил все нюансы и быстро дал ответ. Сейчас у меня нет той загруженности в ФХР. В том числе из-за того, что мы не участвуем в международных соревнованиях, кроме тех, что организуем самостоятельно», — цитирует Браташа «Спорт-экспресс».

Браташ с 2021 года входил в тренерский штаб молодёжной сборной России в качестве помощника главного тренера. С 2016 по 2021 год он был главным тренером олимпийской сборной России. Также он возглавлял клубы МХЛ «Локо», МХК «Спартак» и «Крылья Советов», входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».