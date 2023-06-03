The Athletic: версия Сергея Бобровского времён «Флориды» плоха. Но сейчас он Доминик Гашек

Журналист The Athletic Шон Макиндо прокомментировал игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф. Обозреватель описал семь уроков, которым «пантеры» в нынешнем розыгрыша Кубка Стэнли могут научить. В первом из них он отдал должное Бобровскому.

«Урок «Пантерз» номер один: плей-офф — это вратарская игра.

Урок: нам не нужно слишком много переосмысливать это. Да, хоккей — это командная игра, в которой каждый, от самой большой звезды до неизвестного парня из глубины состава, должен внести свой вклад, если вы хотите победить. Но некоторые игроки важнее других, и самым важным из них является вратарь. Если ваш парень в воротах лучше, чем парень из другой команды, вы, вероятно, выиграете.

Сергей Бобровский был лучше соперников на протяжении трёх серий и даже больше. Он играет в лучший хоккей в своей карьере и, возможно, сейчас является фаворитом на «Конн Смайт». Победа «Флориды» со счётом 4:3, завершившая серию с «Каролиной», стала первым случаем за девять матчей, когда Бобровский пропустил более двух голов. А за это время ещё были шат-аут и триллер в четырёх овертаймах с 63 сейвами.

Всё дело во вратаре, глупыш. У «Флориды» он есть, и поэтому они побеждают.

Не забываем: версия Сергея Бобровского времён «Флориды Пантерз» плоха.

Мы все согласились с этим, верно? Его контракт как неограниченно свободного агента на $ 70 млн, подписанный в 2019 году, является одним из худших соглашений в лиге, абсолютной катастрофой, которая должна была снизить платёжеспособность «Пантерз» на долгие годы. Бобровский был плох с первого дня сделки, поднялся до уровня «умеренно приемлемый» в прошлом году, а затем вернулся к низкому уровню в этом сезоне. Когда он пропустил время ближе к концу регулярки, «пантеры» с радостью доверили своё продвижение в плей-офф ремесленнику из низшей лиги Алексу Лайону. Они даже поставили Лайона в старт, когда начался плей-офф, и никому это не показалось странным, потому что, повторюсь, Сергей Бобровский уже никуда не годится.

Теперь он Доминик Гашек. И это всё не имеет значения.

И в то же время: Бобровский не ноунейм, появившийся из ниоткуда. Мы говорим о двукратном обладателе «Везины», который получил этот контракт $ 70 млн, потому что четыре года назад он на законных основаниях был одним из лучших вратарей лиги. Ладно, он этого не показывал — до нынешних времён, когда это имеет значение.

Как и Кэри Прайс в 2021 году, Бобровский — звезда-ветеран, заново открывающий для себя свою игру как раз в нужное время. Это было не так уж трудно предвидеть.

Однако… На самом деле это было абсолютно трудно предвидеть, и никто этого не смог предвидеть.

Когда начался плей-офф, мой коллега составил рейтинг уверенности в своём вратаре, и он поставил «Пантерз» на последнее место из 16 среди команд плей-офф. Прочитайте этот кусок. Вы также найдёте кучу разгневанных фанатов «Айлендерс», удивительное количество дерзких фанатов «Дэвилз» и даже несколько фанатов «Брюинз». Но кто-нибудь задавался вопросом, что Бобровский не получил должного уважения из-за того, что занял последнее место в рейтинге? Мне не удалось найти таких.

Настоящий урок: великий вратарь имеет значение, но буквально любой вратарь может быть великим, и, вероятно, невозможно узнать, кто это будет в том или ином году», — говорится в сообщении.