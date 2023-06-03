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Журналист из США: Кузнецов был одним из худших оборонительных форвардов в НХЛ в сезоне

Журналист из США: Кузнецов был одним из худших оборонительных форвардов в НХЛ в сезоне
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Журналист The Athletic Харман Дайал прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в список игроков с худшими контрактами по соотношению цена-качество в своих командах. Форвард получает в год $ 7,8 млн, его контракт будет действовать ещё два сезона.

«Кузнецов набрал всего 55 очков и был одним из худших оборонительных форвардов в НХЛ с точки зрения аналитики. Это стало большой проблемой, если учесть его крупный кэпхит в размере $ 7,8 млн», — говорится в сообщении.

Напомним, Кузнецов принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативных передачи, суммарно набрав 55 очков при общем показателе полезности «-26».

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