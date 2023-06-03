«Ждём кубок!» ХК ЦСКА поздравил футбольных армейцев с завоеванием серебряных медалей РПЛ

Пресс-служба ХК ЦСКА в официальном телеграм-канале поздравила футбольных армейцев с завоеванием серебряных медалей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ ПФК ЦСКА на домашней арене разгромил «Ростов» со счётом 4:1 и занял второе место в чемпионате.

«Поздравляем армейцев с серебряными медалями и ждём кубок!» — говорится в сообщении.

В составе ЦСКА мячами отметились Хесус Медина, Виллиан Роша и Фёдор Чалов, оформивший дубль. Гол престижа за «Ростов» забил Евгений Чернов. По итогам сезона Российской Премьер-Лиги армейцы заняли второе место, набрав 58 очков. «Ростов» остался на четвёртой строчке с 53 очками. 11 июня ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

ХК ЦСКА в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Гагарина. Армейцы, переигрывая «Ак Барс» в финальной серии со счётом 3-1, в итоге довели дело до седьмого матча, в котором одержали победу — 3:2.